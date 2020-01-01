Авторские экскурсии по всему миру 2020 🥇 Travel Mania 🥇

Авторские экскурсии по всему миру

Экскурсии по всему миру на русском языке

От чего в жизни можно получать положительные эмоции, новые знания, драйв и удовольствие? Только поездки в новые места, города и страны дают весь спектр этих эмоций. Хорошо организованное, тщательно спланированное путешествие оставляет приятное послевкусие, которое остается с Вами надолго. Если Вы путешествуете и хотите забронировать необычную экскурсию в этом регионе, проект Travel Mania предлагает авторские экскурсионные предложения.

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Санкт-Петербург
Экскурсий: 334
Тбилиси
Экскурсий: 293
Москва
Экскурсий: 271
Рим
Экскурсий: 243
Париж
Экскурсий: 233
Барселона
Экскурсий: 229
Прага
Экскурсий: 197
Стамбул
Экскурсий: 195
Калининград
Экскурсий: 177
Сочи
Экскурсий: 170
ВСЕ ГОРОДА ВСЕ СТРАНЫ

Онлайн экскурсии с гидом

Скидка
30%
Обзорные
1.5
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану
Ирина Милан
5 EUR
за человека
Обзорные
1.5
Онлайн-прогулка по очаровательному Сан-Марино
Виктория Сан-Марино
7 EUR
за человека
Необычные маршруты
1.5
Онлайн-прогулка по неизведанному Лиссабону
Валерия Лиссабон
5 EUR
за человека
Обзорные
1.5
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Юлия Люцерн
9 EUR
за человека
Обзорные
1.5
Онлайн-прогулка по фантастическому Сеулу
Нина Сеул
7 EUR
за человека
Обзорные
1.5
Онлайн-прогулка «Влюбиться во Вроцлав за 1,5 часа»
Алеся Вроцлав
5 EUR
за человека
Музеи и искусство
1.5
Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»
Кирилл Амстердам
6 EUR
за человека
Обзорные
1.5
Онлайн-прогулка по улочкам старой Праги
Marina Прага
5 EUR
за человека
Скидка
50%
Обзорные
1.5
Онлайн-прогулка по сердцу Еревана
Ашот Ереван
3 EUR
за человека
Музеи и искусство
1.5
Онлайн-экскурсия «Секреты Британского музея»
Yula Лондон
5 GBP
за человека

600+ городов в 93 странах

Travel Mania охватывает более 600 городов в 93 странах мира. У нас можно подобрать: исторические экскурсии, гастрономические и шоппинг туры, экскурсии с детьми, а также спортивные и развлекательные поездки. Предлагаются тысячи эксклюзивных и авторских экскурсий, которые можно забронировать и оплатить онлайн. Только самые продуманные маршруты и выгодные цены, о чем свидетельствуют более 140 000 отзывов.

Мир за одну минуту

Видео: Rick Mereki

Путешествуя с Travel Mania, Вы откроете самые удивительные места нашей планеты! У Вас есть возможность познать новые страны и города, увидеть известные архитектурные памятники и красоту природы, узнать историю этих мест, особенности менталитета местных жителей, попробовать местную кухню и услышать истории о людях, прославивших эту землю. Выбирайте страну, город, смотрите все актуальные экскурсии и бронируйте понравившееся предложение.